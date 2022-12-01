Müracaatlar tamamlandığında aktif duruma getirilen plakalar noter huzurunda çekilecek kura ile yeni duraklara yerleştirileceği belirtildi.

UKOME kararı gereğince; askıda (terkin) bulunan ticari taksi plakaları hak sahiplerinin 16 Aralık 2022 tarihine kadar Ulaşım Daire Başkanlığına müracaat etmeleri halinde aktif duruma getirilecek.

Belediyeden yapılana açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi başkanlığında yapılan UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında askıda olan ticari taksileri yeniden aktifleştirme kararı alındı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su’nun talimatıyla vatandaşlardan gelen talep üzerine askıda bulunan ticari taksiler aktifleştiriliyor.

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