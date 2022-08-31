Diyarbakır’da başlattıkları “Askıda kitap” projesiyle öğrencilere ve kitapseverlere destek devam ediyor.

Diyarbakır’da başlattıkları “Askıda kitap” projesiyle öğrencilere ve kitapseverlere destek devam ediyor.

Diyarbakırlı yazar Devran Sinanoğlu ve bir kitap evinin ortaklaşa yürüttükleri "Askıda Kitap" projesine günden güne destek artıyor. Her türlü sınavlara hazırlık ve kültür kitaplarının kabul edildiği ve toplanılan kitapların ihtiyacı olan öğrencilere verildiği proje Diyarbakır genelinde devam ediyor. Kültür kitaplarını okumak isteyenlere ödünç kitap verildiği, kitapların takas edildiği ve sınavlara hazırlık kitapların ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz verildiği projeye devam ediyor. Birçok kesimin desteklediği sosyal sorumluluk projesinin amacı dershaneye gidemeyen, sınavlara hazırlık kitapları alamayan öğrencilere katkıda bulunmak. Ayrıca kültür kitaplarının da takas ve ödünç verildiği proje her yaşa gurubuna hitap ediyor.