Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ölümünün 50. yılında Aşık Veysel’i fotoğraf sergisi ve türküler ile andı.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, UNESCO tarafından ilan edilen “2023 Aşık Veysel Yılı” çerçevesinde anma programı düzenledi.
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi düzenlenen programda Aşık Veysel hayatta iken onu yakından tanıma fırsatı bulan Prof. Dr. Yaşar Abdi Serin’in fotoğrafları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Ardından Hilal Gizem İyidoğan ve Şentürk İyidoğan’ın katılımıyla Aşık Veysel Türküleri dinletisi yapıldı. Sanatseverler, programda Aşık Veysel’in sevilen eserlerine eşlik etti.
Sergi Salonundaki fotoğraf sergisi, 1 Kasım’a kadar ziyaretçilere açık olacak.