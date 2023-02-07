Kahramanmaraş merkezli depremlerde 120 kişinin hayatını kaybettiği, 854 kişinin yaralandığı Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları tekbir sesleri eşliğinde devam ederken, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 120 kişinin hayatını kaybettiği, 854 kişinin yaralandığı Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları tekbir sesleri eşliğinde devam ederken, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır’da AFAD, UMKE, kolluk kuvvetleri ve birçok kurumun ekibi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremde yıkılan yapıların enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Bağlar ilçesi Medine Bulvarı üzerinde yıkılan 8 katlı Yoldaş Apartmanı’nda tekbir sesleri eşliğinde süren arama kurtarma çalışmalarında Hasan Kaya’nın cansız bedenine ulaşıldı. Depremin ardından 43’üncü saatte enkazdan çıkarılan Kaya’nın cenazesi, teşhis edildikten sonra hastane morguna kaldırıldı. Bölgede arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.