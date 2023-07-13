Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Silvan - Bitlis karayolunda sabaha doğru meydana gelen trafik kazasında U.İ. idaresindeki 31 DC 272 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın ön kısımlarıyla önce bariyere çarptı, ardından şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle olay yerinde vefat eden araç sürücüsü U.İ.’nin cansız bedeni Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralanan D.İ. ile hafif yaralanan N.İ. ve N.İ. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.