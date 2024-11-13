Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren gebe okulu, anne adaylarının bilinçli bir gebelik dönemi geçirmesi için eğitimlerine devam ediyor.

2020 yılında açılan ve ücretsiz olarak hizmet veren gebe okulunda, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ebe, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenden oluşan ekip, anne adaylarını sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlıyor. Doğum sürecine olumlu katkılar sağlayan eğitimlere anne adaylarının yanı sıra babalar da eşleriyle birlikte katılım sağlayabiliyor.

Anne dostu hastane ve bebek dostu hastanenin özel olarak hazırlanan bölümünde faaliyet gösteren okulda, gebelere ve eşlerine kapsamlı bir eğitim sunuyor. Eğitime katılan anne ve baba adaylarına; gebelikte sağlık, beslenme, normal doğum, doğum ağrısı ile baş etme yöntemleri, lohusalık, yeni doğanın bakımı, anne sütü, emzirme teknikleri, aile planlaması, gebe pilates ve yoga konusunda eğitim veriliyor. Eğitime katılan vatandaşlar, uzmanlardan detaylı bilgi alarak sorularını yöneltme fırsatı buluyor.