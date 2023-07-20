Diyarbakır’da yaz aylarında çiftçilerin tarım arazilerini temizlemek için anızları yakması ile çıkan yangınlar, geçen yıla göre yaklaşık iki kat arttı.

Hububat üretiminde başta gelen illerden olan Diyarbakır’da çiftçiler arazilerini daha rahat sürmek için anızları yakıyor. Alevlerin büyümesi ile çıkan yangınlar doğayı tehdit ederken, 2022 yılının ilk 6 ayında bin 477 olan anız yangını sayısı 2023 yılında iki katına çıkarak 2 bin 260’a ulaştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, anız yangını vakalarında geçen yıl 636 ihbar alırken, bu yıl içinde bin 253 anız yangınına müdahale ettiklerini söyledi. Yiğit, vatandaşları kurak alanlardan geçerken dikkat etmeleri hususunda uyardı. Çiftçilerin hasat sonrası arazilerini yakmalarının atmosferi kirlettiğine dikkat çeken Yiğit, "İlimiz yaklaşık 7 milyon dekarlık tarım alanı varlığı ile ülkemizin en önemli illeri arasındadır. Bu alanın yaklaşık 5 milyon dekarlık kısmına buğday, arpa, mısır, çeltik ekilmektedir. Hasattan sonra tarlada kalan bitki artıkları organik yapıya sahip olup, mutlak suretle toprakla karıştırılması gerekirken, maalesef bölgemizde çiftçilerimiz yakarak insanların ve hayvanların yaşam kalitesini düşürerek atmosferi kirletmektedir” dedi.

Anız yakmanın arazide büyük zararlar meydana getirdiğini aktaran Yiğit, "Toprakta bulunan organik maddenin yok olması, erozyon etkisi oluşturma, anız yakılan toprağın su tutma gücü azalmaktadır. Daha fazla kimyasal gübre kullanımı ve kötü bir toprak yapısına sebebiyet vermektedirler. Vatandaşlarımız arazilerindeki anızı da çeşitli nedenlerle yakıyorlar. Hasatta tutulan biçim boyları işlemesi zor olduğu için yakıyorlar. Toprak işleme kolaylığı sağlamak için ve saman ihtiyacının azlığı, fiyatların düşük olması nedeni ile anızları yakıyorlar. Tabii bu cezalandırılıyor. Mahalli Çevre Kurulu her sene gündemine alır, kurul üyeleri bildirilir, Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri aracılığıyla muhtarlıklara gerekli izahat yapılır” diye konuştu.

Anız yangınlarının geçen seneye oranla iki katına çıktığının altını çizen Yiğit, "Çıkan yangınlar insan kaynaklı. 2022 yılının ilk 6 ayında ekin, ot, saman, anız gibi yangınların sayısı bin 477 iken, 2023 yılında baktığımızda bu sayı iki katına çıkmış, 2 bin 260’a dayanmış. Yine Haziran 2022 yılına baktığımızda 636 vakamız varken, 2023 yılında bu vakalar bin 253’e yükselmiş. Bu da artık insanların anız yakmada daha duyarsız olduğunu gösteren rakamlar. Çıkan yangınların çoğu insan kaynaklı olarak, kasıtlı, ihmal, tedbirsizlik, dikkatsiz davranma gibi nedenlerden meydana geliyor. Vatandaşların anız, bahçe atıklarını tedbir almadan yakması, söndürülmemiş sigara izmaritlerinin dikkatsiz bir şekilde yol kenarına atılması gibi nedenlerden bu yangınlar meydana geliyor" şeklinde konuştu.