Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ana arterlerine 4 bin çöp kovası yerleştiriliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde başlattığı temizlik kampanyası kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kentin cadde ve bulvarlarında eksik, kırık veya daha önce montajı yapılmayan yerlere çöp kovası montajı yapıyor. Özellikle yürüyüş yollarında ve halktan gelen yoğun talep üzerine bulvarlarda bulunan tüm çöp kovaları yenileri ile değiştiriliyor.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reşat Bakan, temiz bir kent oluşturmak için tüm çabalarıyla temizlik konusuna sarıldıklarını vurguladı. Çalışmalarına bir seferberlik ruhuyla başladıklarını belirten Bakan, “Diyarbakır’ın bir bütününe hitap edebilecek bir temizlik kampanyası başlattık. Şu anda yaklaşık 4 bin çöp kutusu kentin tüm ana arterlerine yerleştireceğiz. Halkımızdan beklentimiz, bu çöp kutularımızı kullansınlar. Çöpleri sağa sola değil, çöp kutularına atsınlar” dedi.