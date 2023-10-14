Diyarbakır’da 9-15 Ekim tarihleri arasında devam eden Amatör Spor Haftası etkinlikleri karate branşında sürüyor.

Kayapınar Şehit Polis Halit Gürsel Spor Kompleksinde yapılan karate turnuvasına Diyarbakır’dan ve bölgeden birçok minik karateci sporcu katıldı. Amatör Spor Haftası etkinliğinde yapılan karate turnuvasına Diyarbakır Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aydın Çetin, Kayapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Kaçmaz, ASKF Başkanı Remzi Dayan, antrenörler, sporcular ve velileri katıldı.

Sporun tabana yayılması ve amatörlerin sporun içindeki önemine dikkat çekmek için Amatör Spor Haftasının her yıl kutlandığını belirten Türkiye Karate Milli Takım Antrenörü ve Diyarbakır Karate İl Temsilcisi Mehmet Yazar, “Diyarbakır, karate sporunun alt tabana yayılması için önümüzdeki günlerde daha geniş bir organizasyon yaparak minik sporcularımızı kendi aralarında ve kategorilerinde maçlar yaparak Türkiye Şampiyonalarına hazırlayacağız. Diyarbakır ili olarak karate tarihinde birçok ilklere imza atan Sena Kızılaslan ile bunu çok kez başararak, bunu tüm Türkiye’ye ve Türk karatesine gösterdik” dedi.