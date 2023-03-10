Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni imar alanı olan Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi’nde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

DİSKİ, Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi’nde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 10 bin 842 metre içme suyu şebeke hattı ve 350 abone bağlantısı gerçekleştirilecek. Altyapı çalışmaları dahilinde ise, 14 bin 352 metre kanalizasyon şebeke hattı döşenecek, 270 muayene bacası, terfi istasyonu ile 309 metre terfi hattı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ile alanda incelemelerde bulundu. Alanı gezerek birim amirlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çiftçi, mahallede yapılacak yeni yol güzergahlarını da kontrol etti.

Çiftçi, yaptığı açıklamada, “İlimizde güzel bir mahalle daha oluşuyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından mahallemizin kanalizasyon, içme suyu ve yol çalışmaları planlı bir şekilde yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.