Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı (DİKO) tarafından düzenlenen futbol turnuvası yoğun ilgi ile başladı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı (DİKO) tarafından düzenlenen futbol turnuvası yoğun ilgi ile başladı.

Her yıl geleneksel hale getirilen Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası futbol turnuvasının startı bu yıl da Kayapınar ilçesinde ayarlanan bir halı sahada verildi. Çekişmeli geçen maçta ilk karşılaşma Şahin Gold ile Ay Gold arasında oynandı. Gecenin galibi Şahin Gold oldu.

Turnuva ile ilgili açıklama yapan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, hedeflerinin her güne bir etkinliğin sığdırılması olduğunu belirtti.

Turnuva maçının 15 hafta devam edeceğini söyleyen Yüksel, “Bizlerin hedeflediği amaç, kuyumcular arasındaki kaynaşmadır. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Biz de kuyumcular odası olarak 16 takım çıkararak ilk maçımızı oynadık. 15 hafta boyunca maçlarımız devam edecek. Kupamızı turnuvayı birincilikle bitiren takımımıza takdim edip, galip gelenleri Antalya’ya göndereceğiz. Bu tür etkinlik ve programları sürekli devam ettireceğiz. Hedefimiz her güne bir etkinlik sığdırmak olacak. Bunu inşallah bütün Türkiye’ye duyuracağız. Çünkü esnaf kaynaşması bizler için çok önemli. Birlik ve beraberliği sağlayıp ahlaklı ve düzgün bir ticareti amaçlıyoruz” dedi.

Öte yandan düzenlenen futbol turnuvasının açılış kurdelesini, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan, iş adamı Serdar Ay, Diyarbakırlı ses sanatçısı Bedri Ayseli ve katılımcılar kesti.