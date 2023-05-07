Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti bin 343 gündür devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 343 gündür aralıksız sürüyor. Diyarbakır’ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir’in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren baba Abdullah Demir, dört yılı aşkındır eylemelerinin devam ettiğini sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. Çocuklarını almadan kalkmayacaklarını vurgulayan baba Demir, “Oğluma sesleniyorum. Oğlum, çocuklar geldi hiçbirine kelepçe vurulmadı. Anne ve babalarına teslim edildi. Kaç gel, Türk adaletine teslim ol” dedi.

2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için evlat nöbetini sürdüren anne Bedriye Uslu ise oğlu için burada olduğunu, sabah çadırın yolunu tuttuğunu ifade etti. Umutla geldiğini, emeklerinin boşa gitmeyeceğini belirten anne Uslu, “Bir gün Mahmut’umu buradan alıp gideceğim. Oğlum, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel güvenlik güçlerimize, devletimize, teslim ol” ifadelerinde bulundu.