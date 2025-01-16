Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’ndan ağır tonajlı araçlar için park uyarısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Daire Başkanlığı’nın vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için ilgili kurumlarla yaptığı işbirliğinden trafiğe denetimlerine kadar çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Zabıta ekipleri, kent merkezinde ağır tonajlı tır, kamyon ve dorselerini park edenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde zabıta ekipleri, araç sahiplerine sözlü ve yazılı uyarıda bulunarak araçlarını yoğunluk olan bölgelerden kaldırması ve uygun otoparklara çekilmesi gerektiğini bildirdi. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1 Nisan 2024 ile 13 Ocak tarihleri arasında toplam bin 163 ağır tonajlı araç denetledi, 252 araca yasal işlem uyguladı.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Veysi Rüzgar, “Denetimlerimiz ağır tonajlıların özellikle belirlenen yerlerin haricinde trafiğin yoğun olduğu alanlarda parklarıyla alakalı olacak. Ağır tonajlıların zaten şehir içinde yoğun olan trafiği fazlasıyla aksattığı görüldüğü için ekiplerimiz sahada olacak. Trafikle ilgili 24 saat esaslı çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle şehrin belli bölgelerinde yoğunlaşmış trafiğin rahatlatılması amacıyla çekici vasıtalarımız çalışıyor" dedi.

Ağır tonajlı araçların cadde ve sokaklarda park edilmesinin yasak olduğunu hatırlatan Rüzgar, ağır tonajlı araçların uygun otoparklarda park edilmesi için araç sürücülerine uyarıda bulundu.

Engelli rampaları, toplu taşıma durakları önünde park yapılmaması uyarısında bulunan Rüzgar, “Gıda, seyyar satıcılarla ilgili çalışmalarımız, 24 saat esaslı sürüyor. Otogarlarda, servis araçlarında, ticari taksilerin özellikle taksimetre konusunda gelen yoğun şikayetlere istinaden denetimlerimiz devam etmektedir. Halk otobüslerinde vatandaşların ücretsiz kart haklarıyla ilgili ihlaller, şikâyetlerle ilgili denetimlerimiz devam etmektedir. Sur ilçemizdeki turist, artan nüfus ve gelen ziyaretçilere istinaden artan seyyar satıcılara yönelik çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.