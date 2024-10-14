Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binanın yıkım çalışmaları sırasında yanındaki 6 katlı binanın üzerine çökmesi sonucu 2 daire ve apartmanda bulunan sağlık merkezi zarar gördü.

Kentte Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar binalarda yıkım kararı çıkan yapıların yıkımı devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesinde dün Şenel 9 Apartmanı, yıkım sırasında bitişiğindeki 6 katlı Hayat Apartmanı’nın üzerine çöktü. Apartmanın 2 ve 3’üncü katlarındaki 2 daire ve zemin katta bulanan sağlık merkezi zarar gördü. Olayda can kaybı yaşanmazken, 18 dairelik apartmanın ilk 3 katının kolon ve kirişlerinde kırılma ve çatlaklar oluştu.

Binanın çökmesiyle dairesi zarar gören apartman sakinlerinden Ömer Akkuş, iki gündür evlerine gidemediklerini aktardı. Akkuş, “Şenel 9 Apartmanı’nın yıkımı sırasında hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. Burada insanların hayatı söz konusu. Biz kendilerini uyardığımızda sorun yok dediler. Bu şekilde yıkımı yapmaları bizi mağdur etti, evimiz yıkıldı. Şu an sokakta kalıyoruz. 2 daire ve alt kattaki sağlık merkezi zarar gördü” dedi.

Apartman sakinlerinden Türkan Dere de, binanın çökmesi sırasında deprem olduğunu düşündüklerini ifade ederek, çok korkuttuklarını dile getirdi. Dere, “Önceden bize yıkımı yapacaklarını söyleseydiler biz de önlemlerimizi alırdık. 5 çocuğumla evde olduğum sırada önce dumanlar yükseldi, daha sonra sarsıldık. Deprem olduğunu düşündüm. Daha sonra yıkılan binanın apartmanımızın üstüne çöktüğünü öğrendik. Çok mağduruz, evimize gidemiyoruz” şeklinde konuştu.