Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’da hasar gören binaların yıkımı hız kesmeden devam ediyor.

6 Şubat tarihinde Elbistan ve Pazarcık merkezli iki yıkıcı depremlerden sonra Diyarbakır’da binlerce bina hasar gördü. Kentin Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde 1’i boş olmak üzere 7 bina yıkılmış, 414 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Kayapınar ilçesinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütülüyor. Diyarbakır polisinin kontrolünde yıkımı yapılan binaların çevresinde güvenlik önlemi alınırken, binalar kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor. Yıkım işlemlerinin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Diyarbakır’da enkaz kaldırma alanından sorumlu saha formeni Orhan Şener, Kurban Bayramı’ndan sonra Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde toplam 6 binanın kontrollü şekilde yıkımını tamamladıklarını ifade etti.

Yıkım kararı verilen binaların yıkımına başlamadan önce polis ekipleri tarafından güvenlik önleminin alındığını dile getiren Şener, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden sonra Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’ndeki ağır hasarlı binaların yıkımını sürdürüyoruz. Yıkım çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramı’ndan sonra Huzurevleri Mahallesi’nde 6 ağır hasırlı binanın yıkımını tamamladık. Enkaz kaldırma çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Her binanın yıkımı yapılmadan önce Diyarbakır Emniyetinden polis arkadaşlar eşliğinde güvenlik önlemlerini alıyoruz” dedi.