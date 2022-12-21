İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) izleme ve değerlendirme toplantısı, Vali Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) izleme ve değerlendirme toplantısı, Vali Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2020/2 sayılı İRAP genelgesi çerçevesinde kentin afet öncesi hazırlık durumları görüşüldüğü belirtildi.

İllerde valilerin sorumluluğunda ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonundaki uygulama aşamasında olan öncelikli eylemlerin değerlendirildiği toplantıda, kentte meydana gelebilecek afetlere hazırlık çalışmaları ele alındı.

Kentin afet ve acil durumlarda görev alacak yerel ekiplerinin kurulması ve müdahaleye hazır hale gelmesi için akreditasyon eğitimlerinin verilmesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıya AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, ilgili Daire Başkanları ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Şube Müdürü katıldı.