Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplere destek olacak gönüllülük sistemine kayıt olan ekiplerin eğitimlerine devam ederken gönüllü sayısının 10 bine yaklaştığını belirtti.

Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplere destek olacak gönüllülük sistemine kayıt olan ekiplerin eğitimlerine devam ederken gönüllü sayısının 10 bine yaklaştığını belirtti.

Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü bünyesinde bulunan uzman eğitmenler tarafından AFAD sisteminde yer alan online eğitimlerini bitiren temel AFAD gönüllüleri yüz yüze eğitimlere alınarak zorlu eğitimler sonrası destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanıyor. AFAD’ın gönüllü neferlerine yönelik yangın, ilk yardım, hafif arama kurtarma, insani yardım ve psikososyal eğitimleri verilerek afetlerde görev almaya hazır hale getiriliyor. Diyarbakır İl AFAD Müdürü İlami Çakmak’ın verdiği bilgilere göre bu gün itibariyle Diyarbakır’da toplam AFAD gönüllü sayısı 9 bin 800, temel AFAD gönüllü eğitimlerini bitiren ve afetlerde görev almaya hazır olan destek AFAD gönüllü sayısının ise 477 kişiye ulaştığı ifade edildi.