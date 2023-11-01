Diyarbakır’da Kayapınar Kaymakamlığı, ilçede eğitim gören ve Türkiye Aile Destek Programı’ndan faydalanan 9 bin 797 öğrenciye 2 milyon 227 bin 900 TL nakdi eğitim yardımında bulundu.

Kayapınar Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, öncelikli hedefleri arasında yer alan eğitime yönelik desteklerini sürdürüyor.

Kayapınar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, ilçede ihtiyaç sahibi olan ve aynı zamanda Türkiye Aile Destek Programı’ndan faydalanan 4 bin 636 hanede oturan ilk, orta ve liselerde öğrenim gören 9 bin 797 öğrenciye 2 milyon 227 bin 900 TL nakdi eğitim yardımı yapıldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Kaymakamlık ve Belediye olarak eğitime desteklerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Devlet olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Bu çerçevede ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden ve Türkiye Aile Destek Programı’ndan faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerimizin ilk, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerine 2 milyon 227 bin lira nakdi eğitim yardımı yapılmıştır. İhtiyaç sahibi ailelerimize ve okuyan öğrencilerine desteklerimiz devam edecektir" dedi.

Karaman, gerekli şartları taşıyan ihtiyaç sahiplerine imkanlar ölçüsünde yardımda bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.