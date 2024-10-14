Diyarbakır’da 2024 yılının ilk 9 ayında 12 bin 820 kadına ulaşılarak ücretsiz mamografi çekimi yapıldı. 832 kadında şüpheli kitle tespit edilmiş olup, yapılan ileri tetkikler sonucunda 47 kadına erken dönem kanser tanısı konularak tedavilerine başlandı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meme kanserinin, Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser olduğu, erken evrede tespit edilmesi mümkün olup, kanser ile mücadelede toplumun bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Ülkemizde her 8 kadından biri meme kanserine yakalanmakta olup, olguların büyük bir bölümü geç evrelerde teşhis edilmektedir. Kadınlarda ölümlere yol açan kanser türleri arasında ilk sırada yer alan meme kanserinden korunmada erken teşhis hayati bir önem taşımaktadır. Mamografi, meme kanserinde en iyi görüntüleme yöntemidir. Mamografi varlığından şüphe edilen fakat küçüklüğü nedeniyle elle hissedilemeyen kitlelerin tespit edilesine imkan sağlar. 40-69 yaş arasında her kadının 2 yılda bir mamografi çektirmesi gerekmektedir” denildi.

Açıklamada, Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Bismil ilçelerinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve Gezici Kanser Tarama aracıyla meme kanseri taramaları hizmeti ücretsiz olarak verilmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina ( Kadın Doğum ve Çocuk Klinikleri Binası), Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Ergani Devlet Hastanesi ve Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde Meme Kanseri Tarama Programı kapsamında ücretsiz Mamografi çekimi yapılmaktadır. 5 Haziran 2023 tarihinde hizmete başlayan Gezici Kanser Tarama Aracıyla; Eğil, Kulp, Lice, Hani, Hazro, Çüngüş, Çermik, konteyner kent, Çınar, Yenişehir ve Dicle ilçelerinde 5 bin 112 kişiye mamografi çekimi yapılmıştır. 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında Dicle ilçesinde ücretsiz olarak meme kanseri tarama hizmeti verecek olan Gezici Kanser Tarama Aracı 07 Ekim- 25 Ekim tarihleri arasında da Çınar ilçesinde hizmet vermeye devam edecektir. 2024 yılının ilk 9 ayında 12 bin 820 kadına ulaşılarak ücretsiz mamografi çekiminin yapıldığı Diyarbakır’da 832 kadında şüpheli kitle tespit edilmiş olup yapılan ileri tetkikler sonucunda 47 kadına erken dönem kanser tanısı konularak tedavilerine başlanmıştır.”