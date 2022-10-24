Narko ekiplerinin yapmış olduğu başarılı operasyonda; 471,84 gram kubar esrar maddesi,3,81 gram metamfetamin maddesi, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 22 adet fişek, 8 adet av fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 19 Ekim‘de Ergani ilçesinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri tarafından 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonu sonucu gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

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