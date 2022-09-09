Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye akademi liselerde hazırlanan gençleri hayallerine kavuşturdu. Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Silvan El-Cezeri, ve Bismil Ahmedi Hani akademi liselerinde ücretsiz eğitim gören 800 öğrenci farklı şehirlerde üniversiteye yerleşti.

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