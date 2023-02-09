Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı’nda enkaz altında kalan 7 yaşındaki Mehmet Beşir, 81 saat sonra deprem enkazından sağ çıkarıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı’nda enkaz altında kalan 7 yaşındaki Mehmet Beşir, 81 saat sonra deprem enkazından sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Diyarbakır’da yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesinin Cengizler Caddesi üzerinde bulunan Hisami Apartmanı’nın enkazından ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu 7 yaşındaki Mehmet Beşir Yıldız, enkaz altından 81 saat sonra sağ çıkarıldı.

Yaralı halde çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.