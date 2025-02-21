Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 69 kırsal mahallede kar yağışı nedeniyle kapanan 714 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, vatandaşların zorlu hava şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 7 gün 24 saat boyunca kar yağışı ve buzlanma riskine karşı mücadele ediyor.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Silvan, Dicle, Hani, Kulp ve Lice ilçelerine bağlı 80 kırsal mahallede yollar ulaşıma kapandı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu 69 mahallede 714 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sonucu Silvan’da 3 mahallede 19, Dicle’de 18 mahallede 161, Hani’de 24 mahallede 174, Kulp’ta 14 mahallede 265, Lice’de 10 mahallede 160 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Öte yandan Kulp ilçesinde 6, Lice ilçesinde ise 5 olmak üzere kapalı olan 11 mahalle yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Ekipler yol açma çalışmasının yanı sıra Hani ilçesinin Çukur Mahallesi yolunun kuzey cephesi ile Silvan Boyunlu Mahallesi’nde tuzlama çalışması gerçekleştirdi.