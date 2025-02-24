Diyarbakır’da depremlerin ardından şu ana kadar yerinde kentsel dönüşümde 961 başvurunun 660’ının inşasına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden Diyarbakır’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi’nde depremin hemen ardından TOKİ tarafından başlatılan deprem konutları teslim ediliyor. Kentte 5 bin 450 ağır hasarlı yapının yıkımlarının büyük bölümü tamamlanırken, kalan kısımların ise mahkeme kararlarının ardından yıkım işlemleri sürdürülüyor. Bir yılın ardından orta hasardan ağır hasarlı duruma gelen 2 bin 600 yapının inşasında da yüzde 47 seviyelerine gelindi.

Öte yandan, şu ana kadar yerinde kentsel dönüşümde 961 başvurunun 740’nın işlemlerine, 660’ının çalışmalarına başlandı. 173’ün ise inşası tamamlandı.

Yerinde dönüşüm yapan firmanın proje ve inşaat sorumlusu İrfan Arslan, 750 bin lira hibe desteği, 750 bin lira ise 10 yıl faizsiz kredi ile yerinde dönüşüm yaptıklarını söyleyerek, "Başvuru yapanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talep açıyorlar. Yüklenici firma ile anlaşma yapıyorlar. Yüklenici firma dosyasını hazırlıyor ve bakanlığa verince işlem tamamlanıyor" dedi.