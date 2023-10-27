Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan ve 65 yaş üstü vatandaşların bir araya geldiği İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde, 65 Yaş Sergisi düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Ahi Evran Parkı içerisinde bulunan İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların el sanatları kurslarında aldıkları eğitimler sonunda yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Sergi ile ilgili bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Yasemin Ensari, gurur verici bir tabloyla karşılaştıklarını belirterek, “Kıymetli büyüklerimizin sabır ve özenle hazırladıkları ürünleri sergilemenin mutluğunu yaşıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşların maharetli ellerinin çıkarttığı çalışmalar görülmeye değer” dedi.

Ensari, kendilerine her zaman destek veren Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci’ye ile başkan yardımcılarına teşekkür etti.