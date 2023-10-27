Diyarbakır’da Cumhuriyet’in 100. yılı 600 öğrencinin oluştuğu koreografi çalışması ile kutlandı.

Bağlar ilçesi Nuri Zekiye Has Ortaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na hazırlık etkinliği çerçevesinde 600 öğrenci ile “Feda Türkiye’m” koreografisini oluşturdu.

Kırmızı-beyaz giydikleri elbiselerle koreografiye katılan öğrenciler, “Feda Türkiye’m” çalışmasını hep bir ağızdan seslendirdi. Öğrencilerin koreografisi okulun en son katından görüntülendi.

Büyük emeklerle çalışmaları hazırladıklarını belirten okul Müdürü Recep Zengin, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında güzel bir etkinlik hazırladıklarını belirten Zengin, “Okulumuzda öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla beraber güzel bir etkinlik planladık. Müzik öğretmenimiz Tuba Gültekin’in hazırlamış olduğu koreografi çalışması harika bir şekilde kutlandı. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz oldukça özveriliydi. öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum, öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz” dedi.

Koreografi çalışmasını 600 öğrenciyle birlikte hazırlayan okulun müzik öğretmeni Tuba Gültekin, çocuklara emanet olan bayrağı güzel bir şekilde taşıyacaklarına inandığını söyledi.

Güzel bir etkinlikle Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladıklarını aktaran Gültekin, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılını 600 öğrencimizle güzel bir koreografi ile kutladık. Çocuklarında emekleri çok büyüktü. Biz, çocuklarımıza Cumhuriyet’imizin bayrağını teslim ettik. Özellikle bu saatten sonra onlara emanet olan bayrağı taşıyacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.