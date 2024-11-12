Diyarbakır’da düzenlenen 6. gurme ve yöresel lezzetler fuarı başladı.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla 6. gurme ve yöresel lezzetler fuarı kapılarını açtı. 59 ilden 170 firma, getirdikleri tescilli ürünleri başta olmak üzere lezzetlerini stantlarda sergiledi.

Açılış konuşması yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, 6 yıldır bu fuarı düzenlemeye çalıştıklarını, 6.’sına böyle bir katkı olduğu için hem katılımcılar, hem firmalara teşekkür ettiğini söyledi. Geçen yıl 347 bin ziyaretçi fuarı gezdiğini anımsatan Kaya, “Bu seneki hedefimiz sayısal artışımızı da göze aldığımız da 500 bini aşan bir ziyaretçi bekliyoruz. Bu yıl fuarımıza 59 ilden 170 firmamız stant açtı ve kendi illerinin yöresel, coğrafi tescili almış ürünlerini burada sergiliyorlar. Fuarımıza katkılarından dolayı Diyarbakır Valiliğimize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyemize, diğer ilçe belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, Organize Sanayi, borsamıza, çok teşekkür ediyorum. Yarışmalar, atölyeler yapılacak. Üniversiteli ve liseli gençler arasında yemek yarışmaları yapılacak. Dolu dolu bir fuar geçirilecek” dedi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise, her ilin, her ilçenin kendine özgü yöresel lezzetleri bulunmakta olduğunu ifade etti. Yeşil, “İnsanlarınız coğrafi işaretli ürünlerimizi gördüğünde, yöresel ürünlerimizi de daha fazla sahiplenecektir. Eğer bizler Markalaşmak istiyorsak, Kendi ürettiğimiz ürünlerimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Diyarbakır Pamuğu, Diyarbakır Mercimeği, Diyarbakır İpek Kozası, Diyarbakır Nohuttu ve makarnalık buğdayın tescil sürecini yürütüyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından önce kurdele, daha sonra metrelerce uzunluğundaki örgülü peynir kesildi. Fuar, 17 Kasım’a kadar sürecek.