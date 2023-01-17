Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır’da 12-13-14-16 Ocak’ta düzenlenen operasyonlarda 510 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır’da 12-13-14-16 Ocak’ta düzenlenen operasyonlarda 510 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini paylaştı.

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Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “12-13-14-16 Ocak’ta, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında; 488 kilo toz esrar ve 22 kilo skunk ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verdi.