Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Yetimler Günü münasebetiyle ilçede ikamet eden 500 yetim çocuğa bayramlık elbise ve çeşitli oyuncak yardımında bulundu.

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, bu yıl da Yetimler Günü’nde yetim çocukları unutmayarak, çocuklara bayramlık elbise ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Çocuklara istedikleri mağazadan alışveriş imkanı sunduklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikçi, “Bugün çocuklarımızla birlikte Ofis Yeraltı Çarşı’sına geldik. Çocuklarımızla birlikte güzel bir bayram alışverişi yaptık. Çocuklar heyecanla giysi reyonlarını gezdiler. Her bir yavrumuz kendi beğendiği, kendi istediği kıyafeti seçti. Çocuklarımız bayramı yeni elbiseleriyle karşılayacaklar. Onları mutlu görmek bizleri de çok sevindirdi” dedi.

Yenişehirli yetimlere bayramlık elbise yardımında bulunmaya devam edeceklerini söyleyen Beşikçi, “Bugün 500 çocuğumuza bayramlık elbise ve oyuncaklar aldık. yetim yavrularımızı sevindirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.