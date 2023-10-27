Diyarbakır’da hafızlık eğitimini tamamlayan 500 öğrenci, icazet merasimiyle belgelerini aldı.

Diyarbakır İl ve İlçe Müftülüklerine bağlı Yatılı Kur’an Kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 300’ü erkek 200’ü kız öğrenci için merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii’nde icazet merasimi gerçekleşti. Reis-ul Kurra Vekili Diyarbakır Diyanet Akademisi Müdürü Fatih Çatmakaş’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşma yapan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, hafızlığını tamamlayıp icazet alan öğrencileri tebrik etti.

Vali Su, “Peygamber efendimiz; sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerimi öğrenen ve öğretendir buyurmuştur. Bu kardeşlerimiz Kur’an-ı Kerimi öğrenmiş, öğrenmekle kalmayıp tamamını ezberlemişlerdir. İnşallah hayatları boyunca da isteyenlere de öğreteceklerdir. Böylelikle Peygamber efendimizin de ifade ettiği gibi en hayırlı kişi olmak en hayırlı işi yapmak yolunda da adım adım ilerleyecektir kardeşlerimiz” dedi.

Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı şunları kaydetti:

“Sevgili Hafızlar Kur’an’a bağlandıkça unutmayın Allah-u Teala sizleri yüceltecektir. Hem bu dünyada yüceltecektir hem de Allah’ın izniyle ahirette yüceltecektir. Kıymetli hafızlar bundan sonraki ilim yolculuğunuz Arapça, dini ilimler, ilahiyat fakültesi ve ileriye dönük olmalıdır. Hafızlarımızı tebrik ediyor anne ve babalarına teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten sonra bu noktaya geldiler ve bu hafızlarımızı yetiştiren hocalarımıza da teşekkür ediyorum.”

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Kur’an kursu öğreticilerine, ailelerine ve hafızların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İmamoğlu, “Değerli anne ve babalar; sizlerin çocuklarınıza verebileceği en büyük hediye onların gönüllerine Kur’an-ı Kerimi yerleştirmektir, onları Kur’an-ı Kerim ile tanıştırmaktır. Özellikle hafız anne babası olmak bir ayrıcalıktır. Hafızların anne ve babaları cennette herkesi imrendirecek. Ziynetlerle süslenmiş taçlarla onurlandırılacaklar. Sizleri tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Resi-ul Kurra Vekili Fatih Çatmakaş’ın yaptığı duanın ardından protokol tarafından öğrencilere belge ve hediyeleri takdim edilerek tören sona erdi.

Merasime; Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, bürokratlar, bölge müftüleri, kanaat önderleri, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.