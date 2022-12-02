Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5 bin 453 kişiye uyuşturucuya karşı eğitim verildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5 bin 453 kişiye uyuşturucuya karşı eğitim verildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçmek amacıyla ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi, üniversite öğrencilerine ’Gençlik Modülü’ eğitimi, yetişkinlere ’Narkorehber’ eğitimi ve özel güvenlik görevlilerine yönelik ’Narkorehber-Kaan’ eğitimleri verildi. 01-30 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşen eğitimde 116 ayrı eğitim faaliyeti düzenlendi, 2 bin 871‘i kadın olmak üzere toplamda 5 bin 453 kişiye eğitim verildi.