Diyarbakır Dicle'de 47 kez kan bağışında bulunan Zabıta Müdürü İskender Dayan için Türk Kızılayı tarafından hazırlanan plaketi Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül takdim etti.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Türk Kızılay’ı gönüllü vatandaşlardan kan toplayarak ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlığı için mesai yapmaya devam ediyor.

Üç aylık periyotlarla Diyarbakır Kan Bağış Merkezi tarafından ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyası saat kulesi yanında gün boyu sürdü. Düzenlenen kampanya kapsamında ihtiyaç duyan hastalar için gönüllü vatandaşlardan kanlar toplandı.

Gerekli tıbbi malzeme ve sağlık personellerini içinde barındıran, 4 yatak kapasitesi kan bağışı aracına giden vatandaşlar, gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül de, kan bağışında bulunarak yürütülen kampanyaya destek verdi. Herkesi kan vermeye davet eden Kaymakam Yurdagül, bağış kampanyasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu arada Kan Bağışı Planlama Uzmanı Süleyman Koç, Dicle’de şu ana kadar 47'nci bağışta bulunarak hastanelerde umut olan, aynı zamanda Dicle Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Dayan'a vefa plaketi hazırlandığını belirtti. Plaketi, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül takdim etti.