Diyarbakır’da 17 ilçede İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 25 bin 313 öğretmen ve 467 bin 364 öğrencinin katılımı ile enerji verimliliği ile ilgili bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin enerji verimliliği ve enerjide tasarruf tedbirlerinin öneminin araştırılmasına ve görsel olarak ifade edilmesine katkı sağlamak için tüm öğrencilere Enerji Verimliliği ile ilgili resim yarışması ve kompozisyon yarışması düzenlendiği belirtildi. Resimler ve kompozisyonlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek il genelinde ilk üç derece belirlendiği ve ödül verildiği aktarıldı.

Anaokulu öğrencilerine yönelik ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan boyama kitabı kullanılarak boyama etkinliği düzenlendiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait Güneş Evinde öğrenciler ağırlandığı bildirildi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşların, görünür yerlerinde, sosyal medya hesaplarında, enerji verimliliği ile ilgili görsellere yer verildiği ve personellere yönelik olarakta bilgilendirme videoları dijital ortamda sunulduğu kaydedildi.