Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç operasyonunda 435 kilogram esrar ve 632 bin 120 kök esrar bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Birlik mahallesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç operasyonu düzenlendi.

Söz konusu operasyonda; 38 kilogram toz esrar, 397 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 435 kilogram esrar maddesi, 332 bin 920 kök kenevir bitkisi ve 299 bin 200 kök skunk bitkisi olmak üzere toplam 632 bin 120 kök esrar bitkisi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği belirtildi.