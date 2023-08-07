Diyarbakır’da 40 yaşındaki hastanın rahminde farklı noktalarda bulunan 26 adet miyom, başarılı cerrahi operasyonla çıkartıldı.

Diyarbakır’da yaşayan 40 yaşındaki kadın hasta, rahatsızlığından dolayı hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerde kadının rahminde farklı noktalarda, farklı ebatlarda 26 adet miyom tespit edildi.

Miyomlardan dolayı anne adayı olamayan kadın, Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Burhan Özel’in gerçekleştirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hızlı büyüyen miyomlarda kötü huylu dönüşüm olabileceği için ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Dr. Özel, “Miyomlar çapı 2-3 mm’den 25-30 santime kadar olacak şekilde değişik büyüklükte olabilirler. Tek bir tümör şeklinde olabileceği gibi çok sayıda da olabilirler. Çok sayıda olursa patates çuvalı gibi bir uterusa neden olabilirler. Yerleşim yerine göre gebeliğe engel olabileceği gibi düşük ve erken doğuma neden olabilir” dedi.

Miyomu olan hastaların kontrollerini düzenli olarak yapmaları uyarısında bulunan Dr. Özel, “Mevcut şikayetlerinde artış veya farklılık olduğunda bir kadın doğum uzmanına görünmelidir. 40’lı yaşlarda hastamız çok sayıda miyomunun olması ve sadece miyomların alınması isteği, çocuk sahibi olma isteği ve uterusuna zarar verilmemesini isteğini talep etti. Ameliyatı bu önceliklere göre planlayarak uterusunda ki miyomların tek tek çıkarttık. Rahime hiçbir zarar verilmeden ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntı olmadan şifa ile taburcu ettik” diye konuştu.