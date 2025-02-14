Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen projede, şu ana kadar 4 buçuk ton atık yağ toplandı.

Çevreye ve insan sağlığına zarar veren bitkisel atık yağlar, belediyenin lisanslı bir firma ile yaptığı protokol kapsamında düzenli olarak toplanıyor. Çalışmalar, ilk olarak halk lokantalarına yemek hazırlayan Aşhane’den başlatıldı. İkinci aşamada ise işyerleri ve hanelerden atık yağ toplama işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca, vatandaşlara bilgilendirme amacıyla broşür dağıtıldı ve bazı sitelere atık yağların toplanması için bidonlar bırakıldı.

İlçe belediyeleriyle koordinasyon kurularak atık yağ toplama altyapısını oluşturuldu. Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde başlatılan çalışma, diğer ilçe belediyeleriyle de ortaklaşa devam ediyor. Ayrıca, her 5 litre atık yağ veren iş yeri sahipleri ve vatandaşlara 1 litre yağ hediye ediliyor.

İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Evin Dinar ve Çevre Mühendisi Züheyla Aydın Balık, atık yağ toplama çalışmalarını yerinde inceledi. 75. Cadde’de bir kahvaltı salonundan atık yağ toplandıktan sonra, eğitimci Gülsüm Duymuş’un evine geçildi. Belediyeye bu hizmeti sunduğu için teşekkür eden Duymuş, "Bu çevre bizim sonuçta. Çocuklarımızın geleceğini etkileyen bir proje o yüzden tüm halkımızdan duyarlı olmasını rica ediyorum. Belediyelere toplanan yağların teslim edilmesini istiyorum" dedi.

Belediyenin bu kapsamda sürdürdüğü çalışmalar devam ederken, şu ana kadar belediyeye yapılan başvuru kapsamında 4,5 ton atık yağ toplanarak uygun yöntemlerle bertaraf edilmek üzere ayrıştırma yapan firmaya teslim edildi.