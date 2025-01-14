Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak, Halk Lokantası’nın 3’üncü şubesini hizmete açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Halk Lokantası’nın 3’üncü şubesini merkez Sur ilçesinde hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak ile açılışı gerçekleştiren Meclis Üyesi Doğan Hatun, halkın talepleri doğrultusunda sözlerini yerine getirdiklerini belirterek, “Çok mutlu ve gururluyuz. Halkımıza söz vermiştik ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halk lokantalarımız bunun için küçük bir adım olsa da, bu adımı büyüteceğiz. Bu konuda halkımız yanımızda olacak, bir araya geleceğiz, sorunumuzu birlikte çözeceğiz diye umut ediyoruz. Bu şehrin toprağı ve suyu 7 bin yıldır insanını nasıl besliyorsa, 7 bin yıl daha bizi besleyeceğine inanıyorum" dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek lokantanın açılışı yapıldı. Halk Lokantası, pazar günleri hariç her gün 11.30-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Lokantada 4 çeşit yemek 70 liraya servis edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç ve talep doğrultusunda halk lokantası sayısını artırmayı planlıyor.