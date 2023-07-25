Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 38 cami ve yasevinde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan 38 cami ve yasevinin pencerelerine korkuluk, asma tavan, zeminde seramik, iç cephe boyası, giriş asma tavan yenilenmesi lokal dış cephe boyası, dış cephenin yenilenmesi, zeminde seramik, iç cephe boya, tretuvar lokal seramik, himaye çiti yapımı, kapı yapımı, kilitli parke ve bordür döşenmesi, cami ve yas evi arasına beton merdiven ve merdiven korkuluğu, cami iç cephe sıva ve boya, zemin döşemesi, caminin giriş merdivenine mermer kaplama pencere, kapıların yenilenmesi ve muslukların değiştirilmesi gibi birçok farklı çalışmaya başlandı

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, “Biz kocaman bir aileyiz. Camilerimiz, Kuran kurslarımız ve yasevlerimizin ekiplerimiz tarafından bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Yenişehir Belediyesi olarak bu tarz çalışmaların bize manevi dönüşü o kadar huzur veriyor ki, Allah’ın izni ile İmkanlarımız var olduğu sürece Yenişehir ilçe sınırları için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.