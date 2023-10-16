Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 350 kilogram kubar esrar, 14,5 kilogram toz esrar ve 150 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Budak ve Esenler Mahallesi kırsalında ve bir adrese yönelik icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde 350 kilogram kubar esrar maddesi, 14,5 kilogram toz esrar maddesi, 150 bin kök skunk bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak, skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir" denildi.