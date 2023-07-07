Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan narko-terör operasyonunda 357 bin kök Hint keneviri, 84 kilo kubar esrar ve silah ele geçirildi.

Diyarbakır’da uyuşturucu maddesi tacirleriyle mücadele kapsamında terörün finans kaynağına bir darbe daha vuruldu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ve Hani ilçelerinde gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında; 357 bin kök kenevir bitkisi, 84 kilogram kubar esrar, 2 kilogram toz esrar, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.