Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçe sınırlarında yer alan Abdulkadir Aksu Caddesi’ne farklı türlerde 349 ağaç dikti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçe sınırlarında yer alan Abdulkadir Aksu Caddesi’ne farklı türlerde 349 ağaç dikti.

Büyükşehir Belediyesi, “Daha Fazla Yeşil Daha Sağlıklı Nefes” projesi ile başlattığı 2022 yılı ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde Kayapınar ilçe sınırlarında yer alan Abdulkadir Aksu Caddesi’nin refüjlerinde farklı türlerde toplam 349 ağacı toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Abdulkadir Aksu Caddesi’nin daha estetik ve yeşil görünmesini sağlamak amacıyla orta refüje 80 aşılı mavi selvi, 55 çınar, 44 ıhlamur, 98 oya ve 72 şeker akçaağaç dikti.

Ekipler, çalışmada ilk etapta ağaçların daha verimli şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla refüj ve kaldırımların belirlenen bölümlerine toprak takviyesi yaptı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, daha yeşil bir Diyarbakır hedefiyle ağaçlandırma çalışmalarına devam edecek.