Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 3 bin 828 dilenci yakaladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 3 bin 828 dilenci yakaladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Daire Başkanlığı, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. 2022 yılında yapılan denetimlerde 3 bin 675 dilenci yakalanarak üzerlerinde çıkan 21 bin 146 liraya el konuldu, 194 dilenciye ceza yazıldı.

2023 yılının ilk 11 gününde ise yapılan denetimlerde 153 dilenci yakalanarak üzerlerinde çıkan 1796 liraya el konuldu, 18 dilenciye ceza yazıldı. Dilencilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği ‘İdari Yaptırım Karar Tutanağı’ düzenlenerek bulundukları bölgelerden uzaklaştırıldı.

Yabancı uyruklu olanlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, çocuk yaşta olanlar da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirildi. Zabıta Daire Başkanlığı, dilencilere yönelik çalışmalarına daha detaylı olarak diğer kurumlarla koordineli devam edeceği belirtildi.