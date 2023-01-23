Diyarbakır’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAF 205 plakalı belediye otobüsü ve 21 NA 019 ile 33 ALF 321 plakalı otomobiller çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.