Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından Spor Diyarbakır projesi çerçevesinde Sağlık İçin Pedal Çevir sloganıyla ’Bisiklet Şenliği 2023’ etkinliği düzenledi.

Eğitimde Sağlık Hareketi Spor Diyarbakır projesi çerçevesinde 5-6 yaş grubu öğrenci ve velilerinin katılım sağladığı ‘Bisiklet Şenliği’, Bağlar İlçesi Göletli Park’ta başlayıp 23 Nisan Anaokulunda bitti. Varış noktasında öğrenciler gökyüzü gözlem, su roketi, bağımlı olma özgür ol, masal anlatımı ve oyun gibi eğlenceli etkinliklere katıldı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Bulut, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden sonra düzenlenen etkinliğin psikososyal destek görevini de gördüğünü belirtti.

Bulut, “Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirdiğimiz “Sağlıklı yaşam için pedal çevir” sloganıyla özellikle anaokulu çocuklarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik düzenledik. Ülkemizin yaşamış olduğu felaket sonrası çocuklarda psikososyal eğitim anlamında, üzerlerindeki etkiyi atabilmek amacıyla bu programı gerçekleştirdik. Etkinliğe yaklaşık 280 öğrenci katıldı. Gördüğümüz görüntü daha çok velilerin çocuklardan daha heyecanlı olduğu ve isteyerek katılımların olduğu bizi ayrıca sevindirdi” dedi.

Sağlığı için arkadaşlarıyla pedal çevirdiğini dile getiren 6 yaşındaki Muhammet Üveys, “Bugün scooter sürerek eğlendim. Benim için çok keyifli bir vakit oldu. Aynı zamanda scooter kullanmayı tam öğrendim. Tek olmamam benim için daha iyi oldu. Öğrenci arkadaşlarımla daha bi keyifli oldu” diye konuştu.