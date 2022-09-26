Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle trafik bilincinin oluşması amacıyla öğrencilere eğitim verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle trafik bilincinin oluşması amacıyla öğrencilere eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklarda trafik bilincinin oluşması amacıyla eğitimler vermeyi sürdürüyor. Trafik Eğitim Parkı’ndaki programda uzman eğitmenler tarafından Tellikaya İlkokulu’nda okuyan 250 öğrenciye yaya ve araç trafiğinde dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Eğitimlerde çocukların trafikte davranışı, üst geçitlerin kullanımı, trafik levha ve ışıklarının işlevi, yaya, sürücü ve yolcuların uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemiyle ilgili bilgiler verildi.

Sinevizyonda verilen teorik bilgilerin ardından parktaki parkurlarda çocuklara uygulamalı eğitim verildi. Ayrıca parka yerleştirilen simülasyon araçla çocuklara, trafik kazalarının nasıl olduğu ve emniyet kemerlerinin insan hayatını kurtarmadaki rolü de anlatıldı. Eğitimler sonunda eğitmenler tarafından çocuklara kırmızı düdük ve trafik dedektifi kimlik kartı verilerek, sürücülerin kurallara uymaması halinde kırmızı düdüklerini çalmaları istendi.

Eğitimde Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Göngür, Bağlar İlçe Jandarma Komutanı Selim Aslankıran öğrencilere eşlik etti.