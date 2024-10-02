Diyarbakır’da 25 yıl hapis cezası bulunan firari zanlı, 15 yıl sonra polis ekiplerince yakalandı.
2009 yılında Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Hantepe köyünde meydana gelen olayda A.K. isimli şahıs, akrabası M.S.D.’yi tüfekle ağır yaraladı. Olayın ardından firar eden A.K., 15 yıl boyunca kaçak olarak yaşadı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda yakalanan A.K.’nin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: iha