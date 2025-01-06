Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 merkez ilçede yürüttüğü ağaç budama çalışmalarında 24 bin 833 ağacı budadı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ağaç budama mevsimi olarak kabul edilen 15 Kasım-15 Mart tarihleri arasında Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde 35 bin ağacın budanması hedeflenirken, bugüne kadar 25 kişilik ekip 24 bin 833 ağacı budadığı belirtildi.

Budama işlemlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hızar kullanma sertifikasına sahip uzman personel görev aldığı kaydedildi.

Mart ayına kadar tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında, geriye kalan 10 bin 167 ağacın budanması hedeflendiği, ayrıca, çalı grubu bitkilerinin bakımı da belirlenen takvime uygun olarak sürdürüldüğü aktarıldı. Budama işlemlerinin ardından ekiplerin, çim biçme ve yabani ot temizliği çalışmalarına başlayacağı açıklandı.

Budama işlemleri sırasında elde edilen odunların ise, ekipler tarafından belirlenen adresteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak kışlık yakacak ihtiyaçların karşılandığı bildirildi.