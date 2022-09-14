Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 8-14 yaş arası çocuklara yönelik 21 branşta açtığı Ücretsiz Yaz Spor Okulları’nda eğitim alan 23 bin 400 öğrenci hem spor yaptı hem eğlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 8-14 yaş arası çocuklara yönelik 21 branşta açtığı Ücretsiz Yaz Spor Okulları’nda eğitim alan 23 bin 400 öğrenci hem spor yaptı hem eğlendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla açtığı ücretsiz yaz spor okulları 2022 yılı için tamamlandı. Yaz okullarında atletizm, basketbol, jimnastik, çim hokeyi, dart, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick-boks, kort tenisi, masa tenisi, satranç, taekwondo, izcilik, dağcılık, okçuluk, badminton, voleybol ve yüzme branşlarında eğitimler verildi. Kurslarda 21 branşta düzenlenen eğitime katılan 23 bin 400 çocuk, hem spor yaptı hem de keyifli zaman geçirerek tatillerine renk kattı.

Çocuklar, yaz aylarındaki en büyük eğlencesi haline gelen Yaz Spor Okulları’nda farklı spor branşlarıyla tanıştı. Eğitimler Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 13 spor tesisinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 2 okul, Bağlar Belediyesine bağlı 1 spor salonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı 3 tesis, Gençlik Spor İlçe Müdürlüklerine bağlı 5 tesiste merkez ilçelerde verildi. Alanında uzman spor eğitmenleri de çocukların spor alışkanlığı kazanmaları ve seçtikleri branşı en iyi şekilde temelden öğrenmeleri için görev yaptı.