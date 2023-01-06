Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında 18 projeyi vatandaşların hizmetine sunarken, 24 projenin yapımı ise devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında 18 projeyi vatandaşların hizmetine sunarken, 24 projenin yapımı ise devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, yıl boyunca eğitimden spora gerçekleştirdiği projelerle kentin çehresini değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesindeki caddelerin kente yakışır, temiz, düzenli ve ilçedeki diğer yapılarla mimari bir bütünlük sağlaması amacıyla İnönü Caddesi’nde sokak sağlıklaştırma çalışması

gerçekleştirdi. Çalışmada Sur Kaymakamlığı önünden Nebi Camii kesişimine kadar olan bölümdeki 77 dükkan ve 29 bina kent mimarisine uygun şekilde yenilendi. 29 binanın dış cephesinin boyandığı caddede, dükkanların dış cepheleri bazalt kaplama yapılarak, otomatik kepenk sistemi kuruldu. Vitrin camlarında geleneksel çivi görünümünde mantar biçimli ahşap malzemelerin kullanıldığı çalışmada ekipler, caddede küptaş uygulaması yaptı.

Diyarbakır’ın ilk kapalı semt pazarının hayata geçirilmesinin yanı sıra Çermik’in çehresi de değişerek, Çermik Belediyesi hizmet binası yenilendi. Çüngüş’e çok amaçlı salon kazandırılırken, Kocaköylüler spor salonuna kavuştu. Çüngüş ve Dicle’ye spor sahaları, ilçelere yeni tesisler kurulması projeleri hayata geçirildi.

Ekipler, kentte yer alan muhtelif açık spor sahalarını da bakım onarımdan geçirerek yeniledi. Fen işleri Daire Başkanlığı, kent merkezi ve ilçelerde 2022 yılında başladığı bilgievlerinden kadın yaşam merkezlerine, olimpik havuzlardan ilçe otogarlarına 25 projenin çalışmalarını sürdürüyor.