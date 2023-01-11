Diyarbakır’da ciğer kebabı servisi yapan esnaf, 2022 yılında yoğun bir yerli ve yabancı turist ağırladı. Kentin tescilli gıdalarından ciğer kebabının geçen sene 3 bin tondan fazla satışı yapıldı.

Diyarbakır’da ciğer kebabı servisi yapan esnaf, 2022 yılında yoğun bir yerli ve yabancı turist ağırladı. Kentin tescilli gıdalarından ciğer kebabının geçen sene 3 bin tondan fazla satışı yapıldı.

Diyarbakır halkının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ciğer kebabı, günde ortalama 8 ton tüketilirken hem yerli hem de yabancı turistlerin damak tadına hitap ediyor. Tescilli ciğeri kimisi sabahları tüketirken, kimisi de akşamları tüketmeyi tercih ediyor.

Diyarbakır’da babadan oğula 40 yıllık işletmeci olan Ramazan Erdin, şehre gelindiğinde ilk önce ciğer kebabının yenilmesi gerektiğini söyledi.

Sabahları kentteki bütün restoranlarda muhakkak ciğer kebabı servisinin yapıldığını ifade eden Erdin, “Ciğerimiz her öğün yeniliyor. Diyarbakır’a gelen turistlerin yüzde 90’ı öncelikle burada ciğer yer” dedi.

“Turistlerin de damak tadına hitap ediyor”

2022 yılında Diyarbakır’da ortalama 3 bin ton ciğerin tüketildiğini belirten Erdin, “2022 yılında biz Nur Ocakbaşı olarak tek şubemizde yaklaşık olarak 20 ton ciğer tüketmişiz. Günde 50-60 kilo arası ciğer satışı gerçekleştiriyoruz. Böylelikle Diyarbakır’da ortalama olarak 1 yıl içerisinde bütün lokantaları baz alırsak 3 bin tondan fazla ciğer tüketimi gerçekleştirilmiş. Çünkü Diyarbakır’ın dediğim gibi ciğeri meşhur olduğu için yerli halkın yanı sıra kente gelen turistlerin de damak tadına hitap ediyor” dedi.

“Ciğerin patenti bizdedir”

Ciğer kebabının patentinin Diyarbakır’da olduğunu hatırlatan Erdin, “Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyamanlılar ciğerin kendi şehrinin lezzeti olduğunu söylüyor. Ama ciğerin patenti bizdedir. Artık kimse bizim yöremizin yemeğidir diyemez. Sabahları saat 06.00’da bizim ateşimiz hazır olup gece saat 00.00’a kadar ciğer pişiririz. Dediğim gibi sabah lokantaya gelip baktığınızda masalarda ciğer yiyen müşterilerimizi görürsünüz. Yani sabah öğlen ve akşam yemeklerinde de ciğer tüketimi oluyor. Günlük zaten 800-900 müşterimizi ağırlıyoruz. Bu aralar Diyarbakır’ımıza turist akını olmaktadır. Artık şehrimiz eskisi gibi siyasi olaylarla anılmıyor. Kente gelen turistler gerçekten merakından geliyor. Diyarbakır’ımızı inşallah çok güzel yerlerde göreceğiz” ifadelerinde bulundu.

Adana’dan Diyarbakır’a gelen Akgün Yaraş, ilk defa damak tadına hitap eden bir ciğer kebabını yediğini belirtti.

Diyarbakır ciğerinin Adana, Mersin, Urfa ve Antep’te yediği ciğer kebabından daha lezzetli olduğunu söyleyen Yaraş, “Böylesine bir ciğeri gerçekten ilk defa yiyorum. Adana’da, Mersin’de, Urfa’da ve Gaziantep’te de ciğer yedim. Ama samimi söylemek gerekirse böylesini yemedim. Her yerin kendine özgü tadı farklı ama benim damak tadıma Diyarbakır ciğeri daha çok hitap ediyor. Çünkü bu ciğerin kendine özgü baharatıyla yapma şekli var. Bir de Diyarbakır ciğeri yumuşak ve büyüklüğü daha iyi” ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır’da ikamet eden Cemil Sis ise, ciğer kebabının sabahları tüketildiği takdirde daha güzel olduğunu söyledi.

Sis, “Diyarbakır ciğeri genelde sabahları yenir. Tabii dışarıdan gelen turistlerimiz bundan istisnadır. Ama gerçekten de bizim ciğerimizin üstünde yoktur. Ciğeri genel olarak çok seviyoruz” diye konuştu.